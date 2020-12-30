سلالة كورونا الجديدة تصل أمريكا وتشيلي

سلالة كورونا الجديدة تصل أمريكا وتشيليأعلن جاريد بوليس، حاكم ولاية كولورادو الأمريكية تسجيل حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في بريطانيا، وذلك في أول إصابة معروفة بالسلالة شديدة العدوى في الولايات المتحدة.

وقال بوليس على تويتر "اكتشفنا أمس في كولورادو أول إصابة بسلالة بي.1.1.7 من كوفيد-19، وهي السلالة نفسها المكتشفة في بريطانيا".

كما أعلنت تشيلي عن اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وكشفت وزارة الصحة في البلاد عبر تويتر ، أمس الثلاثاء، أنه تم اكتشاف الإصابة بالسلالة الجديدة لدى أحد ركاب طائرة تشيلية وصل يوم 22 ديسمبر.

يشار إلى أنه في 20 ديسمبر، كانت تشيلي واحدة من أوائل دول أمريكا اللاتينية التي علقت الرحلات من وإلى بريطانيا بسبب مخاوف انتقال السلالة الجديدة.

لكن الراكب التشيلي المصاب سافر عبر مدريد بعد زيارة أفراد أسرته في لندن.

وتم رصد السلالة الجديدة في دول عبر أوروبا وفي الهند واليابان وكندا.

وحتى الآن، تم تسجيل 603 آلاف و986 إصابة بالفيروس في تشيلي و16 ألفا و488 وفاة. وسجلت البلاد أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ يوليو.

وبدأت تشيلي حملة تطعيمات ضد الفيروس الأسبوع الماضي.