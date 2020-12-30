الخارجية الأميركية توافق على مبيعات أسلحة للكويت

وقال المتحدث باسم الوزارة أندرو سترايك إن وكالة التعاون الأمني في البنتاغون أبلغت إلى الكونغرس المستندات اللازمة للمضي قدما بإتمام الصفقة مع السلطات الكويتية، والتي تدعم الأمن القومي الأميركي وتساهم في تعزيز أمن دولة حليفة والحفاظ على الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.

كما كشف بيان الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على بيع الكويت أيضا أنظمة غيار لنظام الجيل الثالث من صواريخ باتريوت الدفاعية الصاروخية بقيمة 200 مليون دولار، وأن إتمام هذه الصفقة لا يتطلب تحريك قوات أميركية الى الأراضي الكويتية، وفقا للبيان.

وشملت إشعارات الخارجية الأميركية للكونغرس إبلاغها عزم البيت الأبيض بيع مصر صواريخ جوّ-أرض ذات دقة عالية بقيمة 65.5 مليون دولار.