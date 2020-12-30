سلالة كورونا الجديدة تصل أمريكا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لشاب في ولاية كولورادو.

وأعلن جاريد بوليس حاكم ولاية كولورادو الأمريكية رصد أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا، بحسب "فوكس نيوز".

وذكر بيان صحفي صادر عن الولاية أن المصاب هو شاب في العشرينيات، وليس له سجل سفر مؤخرا، ويخضع للعزل الصحي.

ويعمل مسؤولو الصحة العامة على تتبع المخالطين للمصاب بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا.

كانت السلطات الصحية في الولايات المتحدة أشارت في وقت سابق إلى احتمالية وجود السلالة الجديدة من فيروس كورونا داخل البلاد، في ظل السفر المستمر بين لندن وواشنطن.

وعلقت دول عدة بينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا، الرحلات الجوية والبرية والبحرية مع المملكة المتحدة، بعد اكتشاف سلالة متحورة من فيروس كورونا في 14 ديسمبر الماضي، أسرع انشارا، ما أدى لارتفاع وتيرة الإصابات في إنجلترا.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 19.4 مليون إصابة بفيروس كورونا، ونحو 334 ألف حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.