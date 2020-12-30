"الشياطين الحمر" تطارد ليفربول لصدارة البريميرليغ

تقدم مانشستر يونايتد مركزين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليصبح في المركز الثاني بعد أن سجل ماركوس راشفورد في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع ليقوده للفوز 1-صفر على ولفرهامبتون واندرارز.

وبهذه النتيجة رفع يونايتد رصيده إلى 30 نقطة من 15 مباراة بفارق نقطتين خلف ليفربول حامل اللقب والمتصدر، والذي يحل ضيفا على نيوكاسل يونايتد الأربعاء. وبقي ولفرهامبتون في المركز 12 برصيد 21 نقطة.

وقاد راشفورد يونايتد للانتصار عندما بدت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل بدون أهداف، إذ اصطدمت تسديدته بالمدافع مروان سايس ودخلت المرمى في الزاوية القريبة بعد تمريرة من برونو فرنانديز.

وأهدر الفريق الزائر العديد من الفرص في الشوط الأول بعد أن تفوق على يونايتد بتمريراته السريعة من لمسة واحدة لكن أخطر فرصة كانت من نصيب أصحاب الأرض عندما أبعد الحارس روي باتريشيو محاولة فرنانديز في الدقيقة 34.

كما تصدى باتريشيو لتسديدة بعيدة المدى من بول بوجبا في الدقيقة 75 وبدا أن ولفرهامبتون قدم ما يكفي للحصول على نقطة بعد أن واجه ضغط يونايتد في الدقائق الأخيرة.

لكن لعبة بدت غير خطيرة قضت عليه في نهاية المطاف حيث تلقى راشفورد تمريرة فرنانديز في اليمين وفي ظل عدم وجود مساندة داخل منطقة الجزاء، أطلق المهاجم الإنجليزي الدولي تسديدة خدعت الحارس باتريشيو وسكنت الشباك.