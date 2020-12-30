الولايات المتحدة تسجل أول إصابة بـ سلالة كورونا المتحور

جدة - نرمين السيد - وكتب حاكم الولاية جاريد بوليس تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر قال فيها: "اكتشفنا اليوم أول حالة فى كولورادو لفيروس كورونا المتحور، وهو النوع نفسه الذى اكتشف فى المملكة المتحدة".

سلالة كورونا الجديدة

وأضاف: "تعد صحة وسلامة مواطنى الولاية على رأس أولوياتنا وسنراقب هذه الحالة، بالإضافة إلى جميع مؤشرات كوفيد 19 عن كثب".

وأكد بوليس أن المصاب شاب فى العقد الثالث من عمره ولم يسافر خارج البلاد من قبل، مشيرًا إلى أنه يخضع حاليا للعزل الصحى.

وأوضح حاكم كولورادو أنه تم الإبلاغ عن تسجيل هذه الحالة إلى مركز السيطرة على الأمراض "CDC".