الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي في ريف دمشق

تصدى الجيش السوي، اليوم الأربعاء، لأهداف إسرائيلية معادية في سماء العاصمة دمشق، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا". وأفادت الوكالة الحكومية، بأن الدفاع الجوي السوري تصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء ريف دمشق. وأفادت وسائل إعلام سورية، في وقت سابق، بسماع دوي انفجارات في أجواء ريف دمشق، دون أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح. وأشارت التقارير إلى وقوع قصف إسرائيلي استهدف منطقة النبي هابيل في الزبداني بريف دمشق.

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