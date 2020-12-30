اللقطات الأولى للغارات الإسرائيلية على ريف دمشق.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، اللقطات الأولى للغارات الإسرائيلية على ضواحي العاصمة السورية دمشق. وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن قصفا إسرائيليا استهدف مقر الدفاع الجوي، ومواقع لميليشيات إيرانية في ريف دمشق. ونشر رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة مرور الصواريخ الإسرائيلية في السماء، متجهة لاستهداف منطقة النبي هابيل في الزبداني بريف دمشق. وتظهر اللقطات انفجارات جراء غارات إسرائيل قيل إنها استهدفت مواقع أسلحة تابعة لحزب الله وعدداً من الميليشيات الإيرانية في سوريا، ولم يتسن التأكد بشكل مستقل من صحة المقطع. وكانت وكالة الأنباء السورية أفادت بأن الدفاع الجوي السوري تصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء ريف دمشق.

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