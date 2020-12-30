انت الان تتابع تفاصيل خبر الإعلان عن استئناف فتح رحلات طيران الكويت اعتبارا من 2 يناير 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تم الإعلان من خلال بعض الأخبار التي تم بثها عن دولة الكويت من خلال قناة العربية عن البَدْء في إعادة فتح رحلات طيران الكويت مع فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية مرة أخرى بعد أن تم وقف حركة الطيران في ضوء زيادة معدلات انتشار الوباء في بعض الدول وظهور السلالة الثانية أيضًا ذات الانتشار السريع الأمر الذي أدي إلى قيام الحكومة باتخاذ قرار عاجل بغلق المنافذ ووقف حركات الطيران لمدة أسبوع.

فتح رحلات طيران الكويت يناير 2021

أعلنت حكومة دولة الكويت عن عدم تمديد وقف الطيران واستئناف فتح حركة الطيران مرة أخرى وذلك بداية من يوم 2 يناير (كانون الثاني) من عام 2021م ؛ بالإضافة إلى الإعلان أيضًا عن فتح حدود الدولة البحية والبرية بداية من تاريخ نفس اليوم أيضًا 2/1/2021م، وذلك بداية من الساعة 9.0 ص وحتى الساعة 3 مساءً.

موعد فتح طيران الكويت مع الدول المحظورة

يُذكر أن وزير الصحة بدولة الكويت الشيخ باسل الصباح في وقت مضى عن أن إعادة فتح رحلات طيران الكويت مع الدول المحظورة سوف يتم فور تمكن تلك الدول من توفير مصل الوباء المستجد كورونا في هذه الدول ، وعلى ذلك ؛ فلن يم حتى الآن توضيح موعد مُحدد لفتح حركة الطيران مرة أخرى مع تلك الدول ، حيث أنه في حالة توفير اللِّقاح بأي دولة على مدار العام القادم وحصول مواطنيها والمقيمين بها على شهادة التطعيم ؛ سوف يكون فتح الطيان مع هذه الدول متوقعًا.