أسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء السعودية الفواتير لشهر ديسمبر 1442

أسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء السعودية؛ فقد يلجأ الكثير من المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية الي استعلام عن فاتورة شركة الكهرباء عبر الإنترنت نت خلال الموقع الرسمي الخاص بشركة الكهرباء السعودية دون الذهاب الي الشركة لمعرفة فاتورة الكهرباء الخاصة بهم خاصةً يعد انتشار وتفشي جائحة كورونا “كوفيد19” وذلك منعاً للازدحام والاختلاط الكثير بين البشر، فقد يتم ذلك من ضمن أهم خدمات شركة الكهرباء السعودية، كما توفر أيضاّ العديد من طرق السداد للتسهيل علي المواطنين والمقيمين، وتُقدم أيضاً الشركة عبر موقعها الرسمي خدمة برنامج تفسير شركة الكهرباء للعميل بالنظام الإلكتروني عبر الإنترنت أو من خلال رسالة نصية عبر الهاتف الجوال.

نقدم لكم عبر مقالنا أسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد وطريقة الاستفسار عن فاتورة الكهرباء السعودية على الموقع الرسمي لها، تابعوا معنا المقال وتنفيذ الخطوات الموضحة في السطور التالية.

أسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد

معرفة فاتورة الكهرباء برقم العداد إحدي أسهل الطرق لمعرفة فاتورة الكهرباء، وتتم بالخطوات التالية:

أولاً، يجب تنزيل تطبيق الكهرباء وتثبيته علي هاتفك الجوال. قم بتشغيل التطبيق علي الهاتف. اضغط علي خدمة الفواتير. قم بكتابة رقم الحساب. قم بالضغط علي كلمة “استشارة”. قم بالضغط علي علامة التبويب My Invoices. بعد ذلك، اضغط علي فاتورة الكهرباء. تحقق من رقم العداد الظاهر أمامك وانتظر بضعة دقائق حتي تظهر قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بك.

الاستفسار عن فاتورة الكهرباء السعودية على الموقع

قم بتنفيذ الخطوات التالية للمعرفة علي فاتورة الكهرباء من خلال الموقع برقم الحساب.

أولاً، قم بزيارة الي الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية. اضغط علي تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب بالموقع. في حالة إذ لم يكن لديك حساب قم بإنشاء حساب جديد بملئ البيانات المطلوبة. قم بالضغط علي عرض الفاتورة في الصفحة الشخصية. اضغط علي الفاتورة المطلوبة، ثم انتظر لبضعة دقائق حتي تظهر قيمة الفاتورة أمامك.

حاسبة فاتورة الكهرباء السعودية تتبع الخطوات الأتية: قم بزيارة شركة الموقع الرسمي لشركة الطاقة علي الانترنت. الضغط علي خدمة جهاز الكمبيوتر المتواجدة بالصفحة الرسمية. اضغط علي الآلة الحاسبة للاستهلاك السكني. قم بالضغط علي الرابط لجهاز الكمبيوتر. قم بكتابة رقم الحساب الخاص بك، ثم تحقق واضغط علي التالي. أدخل رقم العداد، ثم اضغط فوق الزر البرتقالي اللون المكتوب به الحساب. انتظر بضعة دقائق حتي تظهر أمامك التفاصيل المطلوبة.

سداد فاتورة الكهرباء السعودية

توفر الشركة أكثر من طريقة للسداد، ولكن هذه الطريقة إحدي الطرق لسداد فاتورة الكهرباء السعودية وهي سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيًا، وتتم بالخطوات التالية: