آخر أخبار صرف منحة العمالة الغير منتظمة حسب manpower الدفعة 5

نستعرض اعزائنا الكرام متابعي وقراء موقع ثقفني من جمهورية مصر العربية جديد أخبار صرف منحة العمالة الغير منتظمة حسب آخر المعلومات الواردة عنها، ويكثر البحث بشكل شبه يومي عن موعد صرف الدفعة الخامسة من منحة العمالة الغير منتظمة والتي من المقرر أن يتم صرفها بعد أسبوع أو يزيد حسب ما تداولته المواقع الإخبارية، ويبحث الآلاف بل عشرات الآلاف يوميا لمعرفة آخر المستجدات بشأن هذه المنحة التي ينتظرونها على أحر من الجمر وهذا ما نود أن نطلعكم عليه في هذا المقال الذي سيضم جميع أخبار منحة العمالة وكذلك طرق الاستعلام الصحيحة، وقد تم حتى الآن دفع أربع دفعات للذين تضرروا بشكل كبير من جائحة كورونا.

منحة العمالة الغير منتظمة

أطلقت منحة العمالة الغير منتظمة قبل عدة أشهر من الآن، وذلك بأوامر من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي من أجل مساعدة المتضررين بشكل كبير من جائحة كورونا والإجراءات الإحترازية التي قللت من دخلهم اليومي، وتصرف هذه المنحة خصيصا للأشخاص الذين ليس لديهم عمل رسمي او منتظم كسائقي سيارة الأجرة مثلا الذي يعتمد على عمله اليومي الذي هو مصدر قوته الوحيد، وبسبب خوف الناس من كورونا وكذلك الإجراءات الإحترازية كان لزاما على الدولة أن تساعد هؤلاء الأشخاص لكي لايقتلهم الجوع قبل كورونا، فقامت بهذه الخطوة المهمة جدا بالنسبة للملايين من الشعب المصري.

طريقة الاستعلام عن منحة الـ500 جنيه

لاتختلف طريقة الاستعلام عن هذه الدفعة التي تعتبر الخامسة من الدفعات التي أطلقتها الدولة عن الدفعات السابقة، الطرق التي يمكن من خلالها معرفة ما إذا كنتم مستفيدين أم لا من منحة العمالة الغير منتظمة فيمكن بكل بساطة إرسال رسالة نصية إلى الرقم 142 من رقمك الذي أدخلته مرة في بيانات التسجيل وسيتم إخطاركم بذلك، الطريقة الثانية الذهاب إلى موقع وزارة القوى العاملة ويمكنكم من خلاله الاستعلام عن المنحة من خلال الدخول إلى الموقع واختيار منحة العمالة وبعد ذلك نقوم بالدخول إليها وإدخال البيانات المطلوبة والضغط على استعلام.

شروط الحصول على المنحة وموعد صرفها

حددت وزارة القوى العاملة المسؤولة عن صرف منحة العمالة الغير منتظمة عددا من الشروط التي يلزم على المتقدم أن يكون مستوفيا لها وإلا فليكن على يقين بأن طلبه سيقابل بالرفض، من أبرز الشروط التي حددتها الوزارة أن يكون مصري الجنسية أن لا يكون عاملا في القطاع الحكومي أن لا يكون يكون لديه سجل تجاري كبير، اما عن موعد صرف المنحة فيرجوا المصريون أن لايقع نفس التأخير الذي حدث في الدفعة الماضية حيث تأخرت الدفعة عن موعدها بأسابيع، وقررت الوزارة أن العاشر من شهر يناير القادم سيكون موعدا لصرف هذه المنحة.