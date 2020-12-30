الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلى فى محيط دمشق

جدة - نرمين السيد - وقالت قناة "الإخبارية" السورية، إن وسائط الدفاع الجوى تصدت لعدوان شنته الطائرات الإسرائيلية على منطقة النبى هابيل فى الزبدانى بريف دمشق الغربى. وأكد مصدر لـ وكالة "سبوتنيك" الروسية أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأجواء اللبنانية محاولة استهداف أحد المواقع العسكرية فى منطقة الزبدانى قرب الحدود اللبنانية بريف دمشق الغربى.

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