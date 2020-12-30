سوريا: مقتل شخص وإصابة 3 جنود خلال قصف إسرائيلي على ريف دمشق

أعلنت سوريا مقتل شخص وإصابة 3 جنود خلال قصف إسرائيلي على منطقة النبي هابيل بريف دمشق.
وذكر مصدر عسكري سوري أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية بوابل من الصواريخ انطلقت من شمال الجليل، استهدفت وحدة تابعة للدفاع الجوي بريف دمشق، وفقا لوكالة الأنبار السورية "سانا".
وأفادت الوكالة بأن الدفاع الجوي السوري تصدى لبعض الصواريخ الإسرائيلية، لكن القصف أصر عن مقتل شخص وإصابة 3 جنود، مع وقوع خسائر مادية.
كانت وسائل إعلام سورية أفادت في وقت سابق، بسماع انفجارات في سماء ريف دمشق.
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