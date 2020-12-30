ردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على انتقادات الرئيس المنتخب جو بايدن له، بفشله في تطعيم الأمريكيين بلقاح فايزر، قائلاً إن إدارات الولايات هي المسئولة عن عملية توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وقال "ترامب" في تغريدة على "تويتر" إن إدارته لم تقم فقط بتطوير لقاح كورونا، بل جمعت الأموال لتسريع عملية التوزيع، مضيفا أن بايدن "فشل في التعامل مع أنفلونزا الخنازير".
وشكك ترامب مجددا في نتائج الانتخابات الرئاسية، مطالبا بالسماح بالتحقيق من صحة الأصوات في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا.
وذكر ترامب في تغريدته أنه فاز في الانتخابات بولاية بنسلفانيا، معلنا وجود أكثر من 205 آلاف صوت يفوق عدد الناخبين.
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، هاجم خطة ترامب لتوزيع لقاحات كورونا، قائلا إنها فاشلة ومتأخرة.
وقال بايدن خلال حديثه إنه وفقا للوتيرة التي تتحرك بها خطة التطعيم الحالية سيستغرق الأمر سنوات، وليس شهورًا لتطعيم سكان الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن عدد متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لم يتجاوز 2 مليون، وهو أقل بكثير من الـ20 مليون شخص الذين وعد ترامب بتطعيمهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يرد على بايدن: فشلت في التعامل مع أنفلونزا الخنازير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.