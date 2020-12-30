خدمات نظام فارس للخدمة الذاتية 1442 وخطوات التسجيل بالتفصيل

خدمات نظام فارس للخدمة الذاتية 1442 ، هي من أكثر الأمور على مُحرك البحث في المملكة العربية السعودية، حيث يَبحث عنها جميع العاملين بَمنظومة التعليم، لأنه سَيُسهل القيام بَكل الخدمات التي يَحتاجون لها المعلمين، والمديرين، والموظفين بالإدارة، ولَهذا يبحث الجميع لمعرفة ما هي الخدمات التي يُقدمها نظام فارس للخدمة الذاتية.

خدمات نظام فارس للخدمة الذاتية 1442

بَمجرد الدخول على رابط نظام فارس للخدمة الذاتية، والقيام بتَسجيل الدخول، يُمكن لكل المُسجلين الاستفادة من كل الخدمات التي يُقدمها النظام والتي تَم تقسيمها حسب المستخدم إن كان مدير أو موظف، وقسم خدمة الاستعلامات:-

إمكانية القيام برفع الموظف مباشرة بسبب إجازة.

النظر في طلب بدلات الموظفين.

الإبلاغ عن غياب الموظفين.

الاستعلام عن كل شيء خاص بالموظفين.

الاستعلام والنظر في طلبات الموظفين المقدمة.

تَقديم طلبات الإجازات.

الإبلاغ المباشر بَعد الإجازة.

تَقديم طلب قطع إجازة أو تَمديها، او إلغاؤها أو التَعديل على مَوعد الإجازة.

إمكانية التَقديم على طلب التَقاعد.

إمكانية الاستعلام عن كشوف الرواتب وإمكانية طباعته.

معرفة كل البيانات الأساسية للموظف.

الاستعلام عن بيان السجل التاريخي للموظف.

معرفة البيان الخاص بخارج الدوام.

الاستعلام عن بيان الانتدابات.

الاستعلام عن طل الطلبات المُعلقة.

أولًا: الخدمات المتوفرة في نظام فارس الخدمة الذاتية للمديرثانيًا: الخدمات المتوفرة في نظام فارس الخدمة الذاتية للموظفينثالثًا: قسم خدمة الاستعلام في نظام فارس

خطوات التسجيل في نظام فارس؟ وتعديل البيانات؟

يُمكن التسجيل في نظام فارس عن طريق الدخول على الموقع الرسمي، ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-

ثم إدخال رقم سجل المدني والحساب البنكي الخاص بالمستخدم.

ثم إدخال رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ثم الضغط على موافقة.

ومع إدخال رمز التحقق وإنشاء كل المرور والضغط على تأكيد، يَنتهي التَسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية.

وللتَعديل على جميع البيانات المدخلة يَتم الدخول على إدارات التعليم، ثم الدخول على الصحة الشخصية، واختيار صلاحية بياناتي، والتعديل على كل البيانات الخاصة بالمستخدم مثل:-

البيانات الشخصية، المؤهلات، البرامج التدريبية، مكان العمل، المعلومات الوظيفية، وبعد التعديل يَجب الضغط على كلمة تأكيد.