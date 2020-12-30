بوسطن تزيل تمثال عبد يجثو أمام الرئيس لنكولن

جدة - نرمين السيد - أزيل تمثال يجسد الرئيس الأمريكى الأسبق أبراهام لنكولن مع عبد محرر يبدو وكأنه يجثو عند قدميه، من وسط مدينة بوسطن الأمريكية، المشهد الذى أثار اعتراضات فى خضم سخط وطنى إزاء الظلم العنصرى.





وبحسب "سكاى نيوز"، أزال عمال "النصب التذكارى للتحرر"، المعروف أيضًا باسم" تمثال جماعة التحرر" و"نصب فريدمان التذكارى"، فى وقت سابق الثلاثاء من حديقة تقع قرب متنزه بوسطن كومون، حيث ظل قائما منذ العام 1879.

وافق مسؤولو المدينة فى أواخر يونيو الماضى على إزالة النصب التذكارى بعد شكاوى ونقاش مرير حول التصميم.

واعترف عمدة المدينة مارتى والش، فى ذلك الوقت بأن التمثال يجعل السكان والزوار على حد سواء "غير مرتاحين".

يشار إلى أن التمثال البرونزى هو نسخة من نصب تذكارى أقيم فى واشنطن العاصمة قبل ثلاث سنوات، وتم تثبيت النسخة فى بوسطن لأن المدينة كانت موطنا لمبدع التمثال الأبيض توماس بول.

تم تشييد النصب التذكارى للاحتفال بتحرير العبيد فى الولايات المتحدة واستند إلى شخصية آرتشر ألكسندر، وهو رجل أسود هرب من العبودية وساعد جيش الاتحاد آنذاك، وكان آخر رجل تم القبض عليه بموجب قانون العبيد الهاربين.

لكن بينما اعتبر البعض الرجل عارى الصدر يقف تدريجيا على قدميه وينفض الأغلال المكسورة عن معصميه، رأى البعض الآخر أنه يجثو أمام لينكولن، محرره الأبيض.