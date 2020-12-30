مقتل شخص وإصابة 3 جنود فى العدوان الإسرائيلى بريف دمشق

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصدر عسكرى، إن الجيش الإسرائيلى استهدف وحدة من الدفاعات الجوية للبلاد بغارات جوية شنها فى منطقة النبى هابيل بريف العاصمة. وأكدت الوكالة أن الدفاع الجوى السورى تصدى لبعض الصواريخ الإسرائيلية، فيما أسفر القصف عن مقتل شخص وجرح ثلاثة جنود، مع وقوع خسائر مادية.

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