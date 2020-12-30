فرنسا تشدد حظر التجوال بسبب كورونا.. وعلماء: الوضع يخرج عن السيطرة

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، أن الحكمة تدرس فرض حظر تجول مبكر في بعض المناطق التي ينتشر فيها فيروس كورونا.

وقال الوزير الفرنسي، إن حظر التجول سيبدأ في الساعة السادسة مساء، بدلا من الثامنة مساء، في عدد من المناطق شرق ووسط فرنسا بسبب انتشار كورونا.

وأوضح فيران أن إجراءات الإغلاق الجديدة ستكون سارية في 2 يناير المقبل، قابلة للتمديد ما إذا كان هناك حاجة لذلك.

وأشار المسؤول الفرنسي إلى صعوبة تخفيف قيود الإغلاق حاليا، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلاده وأوروبا بأكملها.

وحذَّر من تأثير فترة أعياد الميلاد على زيادة عدد الإصابات بفيروس كورون، في وقت تجاوز عدد المصابين بالفيروس في البلاد حاجز الـ2.5 مليون حالة.

وبحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، فإن هناك نحو 20 منطقة معرضة لتشديد قواعد حظر التجوال ابتداء من يناير.

كان المجلس العلمي الذي يقدم الاستشارة للحكومة الفرنسية، حذر من أن مسار وباء كورونا "قد يخرج عن السيطرة" بسبب احتفالات أعياد الميلاد.

وطالب المجلس العلمي في تقرير رفعه إلى الحكومة، باتخاذ إجراءات صارمة بالإغلاق في المدن والمناطق الأكثر تضررا من الفيروس.

ودعا المجلس إلى اتخاذ إجراءات سريعة في بداية يناير، لاحتواء تفشي الفيروس، والحد من الأنشطة الاجتماعية.

وتوقع في تقريره أن يتسبب ارتفاع الإصابات بسبب موسم الأعياد في خروج الوباء عن السيطرة، مع وقفزة كبيرة في عدد المصابين بالمستشفيات وغرف العناية المركزة.