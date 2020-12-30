كنت قريبًا من الموت.. تركي آل الشيخ يكشف لحظاته الصعبة في 2020

كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، أصعب لحظات مرّ بها في عام 2020، مشيرًا إلى أنه كان قريبًا من الموت.

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "2020 متى تنتهين؟، شفت فيك الي ما شفته في حياتي كلها! فقدت أحباب ... كنت قريب من الموت ! ... قريبين مني صاروا أبعد الناس ! بعيدين عني صاروا أقرب الناس ...".

وأضاف: "تعرضت لمواقف يشيب منها الإنسان ... وضعت ثقتي في من لا يستحقها ... قسيت على غالين ... وش بقي؟! 2020 كانت درس صعب".

وتعرّض تركي آل الشيخ تعرض لوعكة صحية في أغسطس الماضي، وسافر إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، وعقب شفائه وعودته إلى السعودية انتشر فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسجد عقب نزوله من الطائرة شكرًا لله بعد مروره بسلام من هذه الأزمة الصحية.