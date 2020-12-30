كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، أصعب لحظات مرّ بها في عام 2020، مشيرًا إلى أنه كان قريبًا من الموت.
وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "2020 متى تنتهين؟، شفت فيك الي ما شفته في حياتي كلها! فقدت أحباب ... كنت قريب من الموت ! ... قريبين مني صاروا أبعد الناس ! بعيدين عني صاروا أقرب الناس ...".
وأضاف: "تعرضت لمواقف يشيب منها الإنسان ... وضعت ثقتي في من لا يستحقها ... قسيت على غالين ... وش بقي؟! 2020 كانت درس صعب".
وتعرّض تركي آل الشيخ تعرض لوعكة صحية في أغسطس الماضي، وسافر إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، وعقب شفائه وعودته إلى السعودية انتشر فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسجد عقب نزوله من الطائرة شكرًا لله بعد مروره بسلام من هذه الأزمة الصحية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كنت قريبًا من الموت.. تركي آل الشيخ يكشف لحظاته الصعبة في 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.