مصادر خليجية تتوقع مشاركة تميم في قمة الرياض

توقعت مصادر خليجية مطلعة، مشاركة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، في القمة الخليجية بالرياض.
وقال مصدر خليجي رفض الكشف عن هويته في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" إن قادة الدول الخليجية الست، سيشاركون في قمة الرياض، بمن فيهم أمير قطر تميم بن حمد.
وفي وقت سابق، توقع الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجار الله حضور أمير قطر قمة الرياض، بعد غياب سنوات.
وقال الجار الله في تغريدة على تويتر "مؤتمر القمه الخليجي سينعقد كما هو محدد له.. مما هو ظاهر أن الأمير تميم أمير قطر سيحضر القمه الخليجية، بصراحه سنوات غياب قطر وأميرها، سنوات عجاف مع الأسف، فالقرارات لا تنفذ وغير مفرحه.. الشيء الجيد أن مجلس التعاون لازال متماسك".
ومن المقرر عقد القمة الخليجية في الرياض في الخامس من يناير 2021، وتناقش ملفات مثل المصالحة الخليجية والتهديدات الإيرانية بالمنطقة وتداعيات جائحة كورونا.
ولم تعلن قطر رسميا موقفها من إنهاء الخلاف مع دول الرباعي العربي، والالتزام بالشروط المطروحة، وسط مفاوضات جارية للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه دعوة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي- بما فيهم أمير قطر- للمشاركة في القمة الخليجية رقم 41 بالرياض.
وحال حضوره؛ ستكون تلك المرَّة، هي الأولى التي يشارك فيها الأمير القطري بالقمة الخليجية، منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة في 2017.
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