نظام فارس الرياض وزارة التعليم 1442، أطلقت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية نظام فارس التعليمي بعد اجتياح فيروس كورونا للملكة العربية السعودية حينما ألغت المملكة المدارس وأصبح التعليم عن بعد هو المتاح في المملكة خوفا وحرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين ومن خلال المنصات التعليمية، وأدى الطلاب امتحاناتهم على تلك المنصات وأصبح التعليم عن بعد هو المفعل في جميع أنحاء المملكة، ونظام فارس الرياض هو نفس النظام الذي أطلقته الوزارة في وقت اجتياح فيروس كورونا، حيث يتساءل الجميع عن نظام فارس الرياض، لهذا أعلنت الوزارة أنه هو نفس النظام الذي تم إطلاقه من قبل.

نظام فارس الجديد

نظام فارس الجديد هو نظام إدارة الموارد الإدارية والمالية، وسميت بهذا الاسم توافقًا مع الحروف الأولى الإنجليزية الجملة (Financial & Administration Resources Information System)، ويدعم نظام فارس الجديد نظم الموارد البشرية والمالية التابعة للوزارة، لذا أطلقته الوزارة حتى توفر الجهد والوقت للموظفين في إدارة الشؤون بمختلف المسميات، يتوافق النظام مع رؤية المملكة الرقمية لعام ٢٠٣٠، حيث تسعى المملكة إلى توفير كافة طرق الراحة للمواطنين المقيمين داخل المملكة ، كما تساعد التكنولوجيا الرقمية على توفير كافة سبل الراحة وتطوير التعاملات والإجراءات، والتقليل من التعاملات الورقية التقليدية

نظام فارس الرياض

نظام فارس الجديد الرياض يتبع النظام المطلق من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية، حيث يوفر كافة الخدمات المختلفة ويمكن من خلاله الاستعلام عن الفئات المستهدفة من الموظفين والمعلمين والمعلمات والإداريين المتخصصين بعدد من الخدمات الخاصة بهم، وسوف يقدم لاؤلئك الموظفين بكافة معاملاتهم على نظام فارس دون الحاجة لزيارة المقار الحكومية أو زيارة المسؤلين للحصول على الخدمات التى يريدونها، أكدت إدارة التعليم العامة فى الرياض على أن كافة تعاملات وخدمات نظام فارس مفعلة، كما أكدت أيضًا على أنه يمكن الاستفادة حاليا من نظام فارس الجديد بالرياض التابع لوزارة التربية والتعليم، ويمكن للنظام أن يوفر كافة الخدمات اليكترونيًا باستثناء الحصول على إجازات معلقة لدى المدير، لأن الحصول عل الجوازات يعتبر أمرًا إداريًا لا علاقة للنظام به، وإذا لم يحصل صاحب الشأن على إجازتة المعلقة عليه أن يقوم بتقديم الشكاوى للجهة المسؤولة عنه، ويمكن زيارة نظام فارس من خلال الدخول على الرابط الخاص بموقع نظام فارس