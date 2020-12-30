رابط تسجيل نظام نور لطلاب أولى ابتدائي والروضة .. شروط التقديم للمستجدين عبر EduWave برقم الهوية

رابط تسجيل نظام نور لطلاب الصف الأول الابتدائي والروضة، بدأ يتصدر محركات البحث بالمملكة العربية السعودية، بمجرد اعتماد وزارة التربية والتعليم قرار يُنظم تسجيل الطلاب الجدد في العام 2021 عبر نظام نور لطلاب الأول الابتدائي والروضة، وذلك وفق خطة محددة، بحسب ما أعلن عن تفاصيله الدكتور عبدالرحمن العاصمي، نائب وزير التربية والتعليم، والذي وجه جميع الإدارات بنشر الدليل الخاص بالقبول، والتسجيل عبر نظام نور، بجميع مدارس التعليم سواء الحكومية أو الخاصة أو ذات الطبيعة الدولية.

خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي والروضة عبر نظام نور

ومن ضمن التعميم، مجموعة من القرارات حتي يتم تسجيل نظام نور لطلاب الصف الأول الابتدائي والروضة، وهي..

التوجيه بتطبيق الضوابط الواردة في دليل القبول والتسجيل على السعوديين وغير السعوديين.

على إدارات التعليم التأكّد من أن جميع الروضات الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية تمت إضافتها في نظام نور.

تتولى إدارة كل مدرسة مراجعة وفحص بيانات وملفات الطلاب المستجدين أولًا بأول واستبعاد من لا تنطبق عليهم معايير وقواعد التسجيل.

على إدارة / قسم (الاختبارات والقبول، تعليم الكبار، التربية الخاصة، مكتب المدارس العالمية والأجنبية) متابعة ذلك وفقًا لما ورد بدليل القبول والتسجيل.

شروط تسجيل نظام نور لطلاب أولى ابتدائي والروضة

حددت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية مجموعة من التفاصيل المرتبطة برابط تسجيل نظام نور لطلاب الصف الأول الابتدائي والروضة، وهي كالآتي..

التسجيل للطلاب الذين أكملو 6 سنوات بدء من العام الدراسي الجديد أو أقل من السن بـ90 يوما. التسجيل لطلاب أعمارهم تقل عن 6 سنوات بـ108 يوما كحد أعلى من تاريخ 3 فبراير 2016.

رابط نظام نور للتسجيل طلاب أولى ابتدائي والروضة، يتم الدخول عليه من قبل ولي الأمر، وتسجيل أبنائهم السعوديين ممن يحملون سجل مدني، أما تسجيل الطلاب ذات الجنسيات – غير السعوديين- يتم من خلال حمل إقامة نظامية، كما يتم التسجيل بالنسبة للأطفال من أم سعودية وأب غير سعودي.

وعبر الموقع السابق ذكره يمكن تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين بالإنابة عن ولي الأمر الذي ليس لديه القدرة على التسجيل، كما أن هناك رابط لإضافة ملف طالب جديد في مستخدم قائد المدرسة.