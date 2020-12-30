تمويل بدون تحويل راتب من بنك الإنماء بالخطوات والشروط 2021

تمويل بدون تحويل راتب من بنك الإنماء ، هو أحد آمال المستفيدين من هذا البنك العريق، سواء أكانوا من أبناء المملكة العربية السعودية، أم وافدين إليها ويعملون بها، حيث تعد خدمة التمويل الشخصي من بنك الإنماء بدون تحويل راتب، واحدة من أبرز ما يميز هذا البنك، خاصة إذا ما انطبقت الشروط على المستفيد بشكل تام. تمويل بدون تحويل راتب من بنك الإنماء التمويل الشخصي من بنك الإنماء، يعني إمكانية حصول المستفيد على قرض من مصرف الإنماء، ومن أبرز مزاياه أنه يتم دون اضطرار المستفيد، إلى تحويل راتبه مثل البنوك الأخرى.

وما يقدمه بنك الإنماء من قروض للمستفيدين، تشبه في سرعة الحصول على تمويل شخصي من سلفة، بخطوات بسيطة التي يتبعها المستفيد، ولكن مع الفارق في مبلغ التمويل أو القرض التويلي من بنك الإنماء نفسه. مزايا التمويل الشخصي من الإنماء يتفق تمويل بنك الإنماء الشخصي، مع الضوابط الشرعية؛ وذلك من خلال شراء البنك لأسهم معروفة، ثم يتم بيعها لك كمستفيد من القرض، مع وضوح الربح.

‏ تحصل على موافقة البنك الفورية، في منحك للقرض التمويلي الشخصي من بنك الإنماء.

تحصل على موافقة البنك الفورية، في منحك للقرض التمويلي الشخصي من بنك الإنماء. بإمكانك أن تختار بنفسك، السهم الذي تجيزة الهيئة الشرعية للمستفيد.

يقدم لك بنك الإنماء، تمويل شخصي يصل إلى حد 2.000.000 مليون ريال سعودي.

بإمكانك السداد لأقساط التمويل، على مدار 60 شهرًا متتالية.

لا يطلب بنك الإنماء، كفيلًا عند طلب القرض الشخصي.

قرض التمويل الشخصي من بنك الإنماء، متاح لحاملي الجنسية السعودية والوافدين.

تبلغ قيمة الرسوم الإدارية 1%، من قيمة مبلغ التمويل،

يصل الحد الأقصى للرسوم الإدارية، 5.000 آلاف ريال سعودي. شروط الحصول على قرض تمويل بنك الإنماء يجب ألا يتم استقطاع أكثر من 33%، من راتب المستفيد من قرض الإنماء، خلال الشهر الواحد.

يجب أن يتم تحديد الحد الأدنى لراتب المستفيد، قبل أن يتم منحه القرض التمويلي.

يقوم بنك الإنماء بتحديد قيمة التمويل الشخصي، بناء على إجمالي الراتب الذي يحصل عليه المستفيد، وقيمة القرض الإجمالية، وبناء عليها يتم تحديد قيمة القسط الشهري لسداد القرض، مع العلم أن قيمة القسط الشهري تتزايد كلما انخفضت أعداد أشهر السداد.

يجب على المستفيد ألا يكون قد حصل في نفس الوقت، على قروض من بنوك أخرى.

يجب ألا يكون المستفيد بالقرض التمويلي من الإنماء، ملزمًا بأية أقساط أخرى، ويتم التشديد على ذلك، إذا ما كانت الأقساط تتخطى أكثر من قيمة راتب المستفيد. خطوات الحصول على قرض مصرف الإنماء قم بزيارة الموقع الرسمي لبنك الإنماء. اختر نوع التمويل الذي ترغب بالحصول عليه، حيث يقدم بنك الإنماء العديد من القروض المتنوعة للمستفيدين منها. قم بتسجيل بياناتك المطلوبة، في الخانات المخصصة لها بالموقع، فهي خطوة مهمة قبل الذهاب إلى البنك لاستكمال الإجراءات فقط. أدخل اسمك كاملًا، ورقم الهوية أو رقم الإقامة الخاصة بك (على أن تكون سارية)، مع تاريخ مولدك. أدخل اسم الشركة أو المؤسسة التي تعمل من خلالها. قم بإدخال قيمة راتبك الشهري كاملًا، من وظيفتك التي تعمل بها. أدخل رقم جوالك الشخصي، وهي خطوة مهمة؛ لأن أحد ممثلي خدمة عملاء بنك الإنماء، سوف يقوم بالاتصال بك خلال 24 ساعة من تسجيل بياناتك بموقع البنك، ويمكنك تحديد التوقيت المناسب لك، للتواصل معك. سوف يقوم ممثل خدمة عملاء بنك الإنماء، بتوضيح كل المعلومات التي تشغلك بشأن القرض التمويلي من مصرف الإنماء، والكيفية التي يمكنك من خلالها الحصول على هذا القرض. بعد ذلك، تأتي زيارة فرع بنك الإنماء، الأقرب إلى عنوانك وذلك لتأكيد إجراءات الحصول على التمويل الشخصي، مع تقديم الأوراق الرسمية الخاصة بك. قد يطلب ممثل خدمة عملاء مصرف الإنماء، المزيد من المستندات والوثائق الرسمية الخاصة بك، لأن التمويل الشخصي بدون تحويل راتب من بنك الإنماء، يختلف عن إجراءات التمويل مع تحويل الراتب.

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