تحطمت طائرة صغيرة، بمنطقة ريفية وسط ولاية بارانا جنوب البرازيل، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص. وذكر الدفاع المدني في الولاية البرازيلية أن الطائرة سقطت في نهر بين مدينتي رونكادور وماتو ريكو في بارانا. وأوضحت السلطات البرازيلية أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة، وفقا لـ"روسيا اليوم". وأشار المسئولون إلى أن الضحايا هم الطيار وزوجته واثنان من بناته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 4 قتلى في تحطم طائرة جنوب البرازيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.