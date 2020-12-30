طباعة نتيجة الاختبارات للفصل الدراسي الأول عبر منصة مدرستي1442

طباعة نتيجة الاختبارات، بعد انتشار وباء كوفيد في المملكة وجميع دول العالم وتوقف جميع الأنشطة وكافة الأعمال وإغلاق المدارس والجامعات أعلن وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية عن صعوبة بدء العام الدراسي وفتح المدارس وذلك في ظل استمرار تداعيات وباء كوفيد19 مما ترتب عليه طرح فكرة بدء العام الدراسي من خلال التعليم عن بعد لمدة السبع أسابيع الأولى من الدراسة وذلك لدراسة الوضع وبالفعل بدأ العام الدراسي الجديد عن بعد وكانت الوزارة قد أطلقت المنصة الإلكترونية مدرستي ليتلقى الطلاب من خلالها دروسهم التعليمية بحيث تكون المنصة هي محاكاة لليوم الدراسي الواقع بالمدرسة وقد بين الإقبال الكبير من الطلاب وأولياء الأمور للتسجيل في المنصة والتفاعل معها على نجاحها ونتيجة لاستمرار تداعيات انتشار الوباء قررت وزارة التعليم بالمملكة استمرار الدراسة بالفصل الدراسي الأول من خلال التعليم عن بعد بحيث يتلقى الطلاب تعليمهم من خلال منصة مدرستي والتي تقدم العديد من الخدمات المتنوعة.

الخدمات المتنوعة التي تقدمها منصة مدرستي

تقدم المنصة العديد من الخدمات للطالب والمعلم وأولياء الأمور ومن هذه الخدمات التالي:

طباعة نتيجة الاختبارات والتعرف عليها.

والتعرف عليها. يتلقى الطلاب عبر المنصة دروسهم والحصص التعليمية اليومية.

سهولة التواصل والتفاعل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

تحميل الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية.

تمكن أولياء الأمور من الإطلاع على الاختبارات ونتائج أبنائهم وبالتالي متابعة مستويات الأبناء التعليمية.

تقدم عدد من الأنشطة والفاعليات التعليمية المتعددة.

يستطيع المعلم عبر المنصة شرح الدروس والتواصل مع الطلاب بكل سهولة ووضع الواجبات لكل حصة وتقييم الاختبارات بكل سهولة.

يتمكن الطالب من حل الواجبات المدرسية لكافة المواد التعليمية من خلال المنصة.

تمكن من تسجيل الحضور والغياب.

خطوات طباعة نتيجة الاختبارات للفصل الدراسي الأول من منصة مدرستي

ذكرت وزارة التعليم أنه يستطيع ولي الأمر من التعرف على نتيجة اختبارات الفصل الدراسي ا وطباعة نتيجة الاختبارات عبر منصة مدرستي من خلال الخطوات التالية:

الدخول للموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول للحساب الخاص.

قم بالضغط على التقويم ومنها اختار شهادة الفصل الدراسي الأول.

بعد ذلك قم بالضغط على إشعار الفصل الدراسي الأول.

سيظهر لك ملف بصيغة pdf يتوجب عليك تحميل هذا الملف للتعرف على نتيجة الاختبارات.

قم بالضغط على كلمة طباعة حتي تتمكن من طباعة نتيجة الاختبارات.

وبهذه الخدمات المقدمة من المنصة تعد منصة مدرستي هي أيقونة وأساس العملية التعليمية عن بعد.