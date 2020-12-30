وفاة عضو الكونجرس الأمريكي لوك ليتلو بـ فيروس كورونا قبل أيام من أدائه اليمين

توفي عضو الكونجرس الأمريكي، لوك ليتلو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قبل أيام فقط من أداء اليمين. وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن النائب الجمهوري المنتهب عن ولاية لويزيانا لوك ليتلو، توفي عقب أيام من إصابته بفيروس كورونا. وكان من المقرر أن يتسلم عضو النواب الأمريكي البالغ 41 عاما منصبه رسميا ويؤدي اليمين في بداية يناير 2021. وأعلن ليتلو إصابته بفيروس كورونا في 19 ديسمبر الماضي، معلنا الدخول في الحجر الصحي، ثم نقل لاحقا للعلاج في مركز سانت فرانسيس الطبي بولاية لويزيانا.

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