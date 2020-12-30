ملايين و"شارة" وأشياء أخرى.. يوفنتوس يغري ديبالا للبقاء

كشفت وسائل إعلام أرجنتينية عن سعي يوفنتوس الإيطالي لتجديد عقد مهاجم النادي باولو ديبالا، وإغرائه بالبقاء مع الفريق مقابل مبلغ كبير.

وحسبما ذكرت مجلة "أوليه" الأرجنتينية، فقد أبدى يوفنتوس استعداداه لتجديد عقد ديبالا بقيمة 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى مليونين على هيئة مكافآت، هذا إلى جانب عقد يمتد لـ5 سنوات.

وأكدت المجلة أن إدارة يوفنتوس ستقدم هذا العرض لتجديد عقد ديبالا في شهر فبراير المقبل، بعد الانتهاء من فترة سوق الانتقالات الشتوية المقبلة التي ستبدأ بعد يومين، حسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

وحول مستقبل ديبالا مع يوفنتوس، قال أندريا أنييلي، رئيس النادي: "ديبالا لديه مستقبل كقائد للفريق"، في إشارة لرغبة النادي بتجديد عقد النجم الأرجنتيني.

وستبدأ المفاوضات مع ديبالا في الشهر الثاني من عام 2021، نظرا للالتزامات المهمة ومواعيد مباريات الدوري الإيطالي في يناير، حيث سيواجه يوفنتوس خصومه، إيه سي ميلان وإنتر ميلانو في صراع البحث على لقب "سيريا أ"، فضلا عن خوض نهائي كأس السوبر الإيطالي في 20 يناير، ضد نابولي.

وينتهي عقد ديبالا مع يوفننتوس في 2022، علما أنه شارك مع الفريق الإيطالي في الموسم الحالي 8 مباريات، بينهم 5 مباريات بشكل أساسي من إجمالي 18 مواجهة، وسجل هدفا وحيدا فقط في الدوري الإيطالي، ونفس الأمر في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث لعب 214 دقيقة في 5 لقاءات، أحرز خلالها هدفا واحدا، ولعب أساسيا في مباراتين فقط.