سينوفارم: لقاح كورونا الصيني فعّال بنسبة 79%

قالت شركة "سينوفارم" الصينية، إن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يتمتع بفعالية بلغت 79.34%.

وذكرت سينوفارم أنها تقدمت بطلب للإدارة الوطنية للمنتجات الطبية للحصول على موافقة مشروطة لاستخدام اللقاح الذي تطوره بكين، وفقا لوكالة "رويترز".

وتستند التقديرات وفقا لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، لكن الشركة الصينية لم تكشف عن تفاصيل حول عدد المشاركين.

وتطور شركة سينوفارم المملوكة للحكومة الصينية لقاحين مضادين لفيروس كورونا "كوفيد-19".

كانت دول عدة عربية وغربية أعلنت البدء في حملات تطعيم ضد فيروس كورونا، باستخدام لقاح سينوفارم الصيني.

ويتميز اللقاح الصيني بإمكانية تخزينه في مبردات عادية في درجة حرارة تتراوح بين 2 و 8 درجات مئوية، بعكس لقاح "فايزر" الأمريكي، الذي يتطلب الحفظ في درجة حرارة تصل إلى 70 تحت الصفر.