قرار مهم بشأن الدراسة في أبو ظبي

قرّرت السلطات الإماراتية، إطلاق نظام "الدراسة عن بعد" في كافة مدارس إمارة أبو ظبي، لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني، الذي سيبدأ في 3 يناير 2021.

واعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، قرار نظام الدراسة عن بُعد حرصًا على صحة الطلبة والمدرسين وكافة العاملين، حسبما قالت في بيان.

وقالت في بيانها إنه يتعين على جميع الطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس القادمين من خارج الإمارات من أي دولة، الالتزام بإجراءات الحجر الصحي وفقاً للإجراءات المعتمدة في الإمارة.