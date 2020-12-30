مصادر: لبنان يتجه لإغلاق عام لمدة أسبوعين بسبب كورونا

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الحكومة قد تتجه للإعلان إلى إغلاق عام في منتصف يناير المقبل، حال استمرار زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19".
وقال موقع "النشرة" نقلا عن مصادره إن قرار الإغلاق قد يتم الإعلان عنه في بداية السنة الجديدة ويستمر لمدة أسبوعين، موضحا أنه يتبقى في المستشفيات نحو 70 سريرا في العناية المركزة.
وأوضحت المصادر أن لبنان لديه 12 مبردا تحت 70 درجة، مخصصة لحفظ لقاحات كورونا فور وصولها.
ومن المقرر أن تعمل اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا بالتنسيق مع الجهات المعنية والمستشفيات لبدء حملات التطعيم".
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