إعلان نتائج نور بالهوية وبدون رقم سري ١٤٤٢ خطوات استخراج الشهادات

ينتظر أولياء الأمور والطلاب إعلان نتائج نور بالهوية وبدون رقم سري ١٤٤٢ noorresults من جانب وزارة التعليم رسمياً لاستخراج شهادات الطلاب الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الاستثنائي الجاري 1442 الذي تمت الدراسة فيه عن بُعد وكذلك الاختبارات النهائية أيضاً، حيث أثبتت منصة مدرستي التعليمية التابعة لوزارة التعليم عام نجاحها هذا العام، فهي نظام إدارة التعلم الإلكتروني الذي تم اعتماده بالمدارس الحكومية بالمملكة.

وقد تضمنت للعديد من الأدوات والبرامج التفاعلية مثل برنامج مايكروسوفت تيمز المخصص لإدارة الفصول الافتراضية التزامنية وغير التزامنية لتقديم المحتوى التعليمي “الدروس المسجلة – الإثراءات – قنوات عين التعليمية” للطلاب والطالبات بمراحل التعليم عام، كما تمت اختبارات الفصل الدراسي الأول من خلالها، وقد تضافرت الجهود من قبل الأسر الكريمة والمدارس هذا العام من أجل إنجاح العملية التعليمية.

وبعد أن تم الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الأول للطلاب والطالبات بالمراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، فيبحث أولياء الأمور والطلاب والطالبات عن رابط نظام نور برقم الهوية فقط ورمز التحقق أو رابط موقع نور بالسجل المدني وبدون رقم سري لاستخراج نتيجة طالب في نظام نور للنتائج، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط دخول برنامج نور التعليمي، بالإضافة إلى طريقة استخراج نتائج الطلاب 1442، وهل تم تفعيل رابط نور بالهوية فقط noorresults أم لا.

نتائج نور بالهوية وبدون رقم سري ١٤٤٢

في ظل البحث المستمر من جانب أولياء الأمور والطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام عن رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق فقط للإطلاع على شهادة طالب ابتدائي أو متوسط أو ثانوي عن طريق تعبئة السجل المدني لولي الأمر ورمز التحقق المكون من أربعة أرقام ثم “ابحث” ليتم عرض الشهادة مباشرةً.

وذلك لما يتميز به الموقع الخاص باستخراج نتائج الطلاب بالهوية فقط من سهولة عند الاستخدام وعند الإطلاع على نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول أو الثاني، وهنا نود أن نوضح لمتابعي موقع ثقفني بأنه لم يتم تفعيل رابط دخول نظام نور برقم الهوية فقط حتى اليوم الأربعاء بتاريخ 17 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 30 ديسمبر 2020م.

ولم يتم الإعلان من جانب وزارة التعليم عام عن موعد تفعيل رابط نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري فقط، وتتيح الوزارة حالياً نظام نور لولي الأمر أو الطالب عن طريق تعبئة بيانات المستخدم الشخصية الخاصة بدخول برنامج نور للنتائج، والتي يتم الحصول عليها من المدرسة التابع لها الطالب، وفي حال نسيان البيانات، فيمكنكم التعرف على خطوات إعادة تعيين أو ضبط اسم المستخدم وكلمة السر من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

رابط نظام نور لنتائج الطلاب الرسمي

في حال رغبة الطالب أو الطالبة أو أولياء الأمور في الاستعلام عن نتائج الطلاب أو استخراج شهاداتهم الخاصة بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1442، فيجب أن يتم دخول نظام نور لنتائج الطلاب المركزي بواسطة تعبئة بيانات المُستعلم الشخصية المعتمدة في برنامج نور التعليمي، ويمكنكم الحصول على الرابط الرسمي لدخول النظام من خلال التالي:

رابط نظام نور (noor.moe.gov.sa).

خطوات استخرج نتائج الطلاب في نظام نور

زادت استفسارات أولياء الأمور عن كيف أطلع نتيجة طالب في نظام نور برقم الهوية noorresults أو بالسجل المدني أو باسم المستخدم من حساب نظام نور لولي الأمر أو الطالب، لذلك قمنا بتوفير الخطوات الواجب اتباعها لاستخراج نتيجة طالب من نظام نور لكافة مراحل التعليم العام (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية) بالتالي:

طريقة استخراج نتائج الطلاب المرحلة الابتدائية > دخول نظام نور > التقارير > قائمة تقارير الطلاب > إشعار بنتيجة الطالب > اختيار الفصل الدراسي الأول >ابحث. خطوات الإطلاع على نتائج الطلاب المرحلة المتوسطة > دخول موقع نور > التقارير > كشوف الدرجات > إشعار بنتيجة الطالب > الفصل الدراسي الأول > ابحث. خطوات استخراج شهادات الطلاب المرحلة الثانوية > دخول برنامج نور > التقارير > تقارير أخرى > الإشعار الفصلي والإشعار الأكاديمي.

كيفية استخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي

أعلنت بعض المدارس بالتعليم العام عن رفع نتائج الطلاب والطالبات في منصة مدرستي الإلكترونية لكي يتمكن الطلاب والطالبات من الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلالها مباشرةً من حساب الطالب أو الطالبة، وهناك بعض المدار لم تُعلن عن إتاحة شهادات الطلاب عبر منصة مدرستي.

ففي حال تم اعتماد النتائج ومن ثم رفعها في منصة مدرستي، فسوف يتمكن الطالب من استخراج الشهادة عن طريق المنصة، أما في حال عدم رفع شهادات الطلاب في المنصة، فلن يتمكن الطالب من استخراج نتيجته عن طريق منصة مدرستي، ويجب التوجه إلى نظام نور للنتائج لاستخراج نتائج الفصل الدراسي الأول.

ويتم استخراج من نظام نور بواسطة إدخال بيانات المستفيد من الخدمات التعليمية على النظام لحين تفعيل رابط استعلام نتائج نور بالهوية وبدون رقم سري ١٤٤٢ رسمياً من جانب الوزارة، ويمكنكم التعرف على خطوات استخراج نتيجة طالب من منصة مدرستي في حال توفرها من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

نتائج نظام نور بالهوية وبدون رقم سري

وفقاً لخطة التقويم الدراسي المُعدلة لعام 1442 أو الخطة الزمنية لأعمال الدراسة بالمملكة العربية السعودية، فمن المقرر أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 16 جمادي الأولى الموافق لتاريخ 31 ديسمبر 2020م.