الثلث فى البرازيل .. نصف مليون وفاة بـ كورونا فى أمريكا اللاتينية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "رويترز" فى إحصاء لها، اعتمدت فيه على الأرقام الواردة فى تقارير حكومية رسمية، أن البرازيل وحدها كان نصيبها من الوفيات أكثر من الثلث، حيث أعلنت فى تقرير منفصل عن أسوأ حصيلة فيها للوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد منذ 15 سبتمبر الماضى.
كورونا فى البرازيل
وأظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية أمس، رصد 58.718 إصابة جديدة خلال يوم واحد، فيما أودى وباء "كوفيد 19" بحياة 1.111 شخص.
وقالت وزارة الصحة إن البرازيل سجلت قرابة الـ 7.6 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة كما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 192.681.
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