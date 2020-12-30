ارتفاع أسعار البنزين والمازوت في لبنان

أفادت قناة "إل بي سي" اللبنانية بأن سعر البنزين بنوعيه 95 أوكتان و98 أوكتان في لبنان قد ارتفع 100 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 300 ليرة.

وأصبحت أسعار الوقود الجديدة في لبنان كما يلي: صفيحة البنزين 95 أوكتان بسعر 26 ألف ليرة. صفيحة البنزين 98 أوكتان بسعر 26900 ليرة. المازوت بسعر 18400 ليرة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الحكومة قد تتجه للإعلان إلى إغلاق عام في منتصف يناير المقبل، حال استمرار زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال موقع "النشرة" نقلا عن مصادره إن قرار الإغلاق قد يتم الإعلان عنه في بداية السنة الجديدة ويستمر لمدة أسبوعين، موضحا أنه يتبقى في المستشفيات نحو 70 سريرا في العناية المركزة.

وأوضحت المصادر أن لبنان لديه 12 مبردا تحت 70 درجة، مخصصة لحفظ لقاحات كورونا فور وصولها.

ومن المقرر أن تعمل اللجنة الوطنية لإدارة ​لقاح كورونا​ بالتنسيق مع الجهات المعنية و​المستشفيات​ لبدء حملات التطعيم".