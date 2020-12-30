مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة بعد تحطم طائرة فى البرازيل

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن الدفاع المدنى البرازيلى، أكد أن الطائرة سقطت فى نهر بين مدينتى رونكادور وماتو ريكو لأسباب لا تزال مجهولة. وأوضحت السلطات أن الضحايا هم الطيار وزوجته وابنتاهما، وتواصل جهات التحقيق حاليا جهودها لمعرفة سبب الحادث.

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