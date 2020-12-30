كوريا الجنوبية تسجل حالتي إصابة جديدتين بسلالة كورونا المتحورة

رصدت كوريا الجنوبية حالتي إصابة جديدتين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار، والتي تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة.
ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن مصدر حكومي قوله إن البلاد سجلت حالتي الإصابة الجديدتين بسلالة كورونا المتحورة وأن إحدى الحالتين لرجل في الثمانينات من العمر حيث وصل من بريطانيا إلى كوريا الجنوبية في يوم 13 ديسمبر الجاري وتوفي يوم السبت الماضي بعد نقله إلى مستشفى بسبب توقف القلب.
وجاءت نتائج الاختبارات لـ 3 أفراد آخرين من أسرته إيجابية ويجري تحليل عيناتهم حاليا لمعرفة ما إذا كانوا أصيبوا بسلالة كورونا المتحورة.
وكانت الحالة الأخرى لامرأة في العشرينات من العمر، وافدة من بريطانيا حيث تخضع حاليا للحجر الصحي بعد تأكيد إصابتها في المطار، وبالتالي فإن عدد حالات الإصابة بسلالة كورونا المتحورة التي مصدرها بريطانيا، ارتفع إلى 5 حالات.
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