شركة كوشنر تطرح سندات بـ100 مليون دولار في بورصة تل أبيب

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم، الأربعاء، أن شركة "كوشنر كوس"، الشركة العائلية لكبير مساعدي البيت الأبيض جاريد كوشنر، قدمت أوراقًا لجمع 100 مليون دولار على الأقل عن طريق بيع سندات في إسرائيل.

وأكدت الصحيفة أن الصفقة ستكون أول زيادة رأس مال لشركة كوشنر كوس في سوق السندات الإسرائيلية، بالإضافة إلى أنها ستكون أكبر زيادة رأس مال غير مضمونة من قبل الشركة، التي تسيطر عليها العائلة والتي تمتلك شققا ومباني مكاتب وممتلكات تجارية أخرى بمليارات الدولارات في الولايات المتحدة.

وقدمت شركة كوشنر الأوراق المالية هذا الشهر إلى هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية وستبيع السندات في بورصة تل أبيب.

وقال متحدث باسم الشركة إن كوشنر تدرس خيار إصدار سندات في بورصة تل أبيب، وأضاف: "حققت الشركة سنوات من النجاح في العمل مع المؤسسات الإسرائيلية كمقترض وشريك".

ومن المرجح أن تؤدي خطوة "كوشنر كوس" إلى عودة الانتقادات بشأن التضارب بين دور كوشنر في البيت الأبيض ومصالحه الاقتصادية.

كان كوشنر قد لعب دورا كبيرا في توقيع اتفاقيات السلام بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.