30 عاما من السجن فى أمريكا.. الجاسوس الإسرائيلي بولارد يصل تل أبيب

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الأربعاء أن الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد، الذي كان يعمل محللا سابقا في البحرية الأمريكية، وصل إلى إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بعد انتهاء قيود فُرضت على سفره.
وقالت الصحيفة إن جوناثان بولارد الذي يبلغ من العمر 66 عاما، والذي قضى 30 عاما في السجن بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل، كثيرا ما عبر عن رغبته في الهجرة إلى إسرائيل التي منحته جنسيتها.
وقد وصل صحبة زوجته إستر إلى تل أبيب على متن طائرة خاصة بسبب حالتها الصحية.
وأثارت قضية بولارد، الذي أدين وحكم عليه في قضية التجسس لصالح إسرائيل، توترا في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل لعقود.
وكان الحكم بسجن بولارد مدى الحياة قد صدر في عام 1987، بعدما أقر بالذنب في تهمة التآمر للتجسس وأُفرج عنه بشروط عام 2015.
واعتُبر قرار اتخذته وزارة العدل الأمريكية الشهر الماضي بعدم تجديد حظر السفر الذي تضمنه قرار الإفراج المشروط عن بولارد هدية الوداع من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحليفتها إسرائيل.
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