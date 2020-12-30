ذكرت وسائل الإعلام العبرية، نقلا عن تقارير سورية، أن الدفاعات الجوية السورية، أحبطت الليلة هجوما جويا إسرائيليا، في قلب العاصمة السورية دمشق.
وذكر موقع "والاه" العبري، صباح اليوم، الأربعاء، نقلا عن تقارير سورية، أن جنديا سوريا قتل، وأصيب ثلاثة آخرون، في هجوم إسرائيلي استهدف المضادات الجوية السورية وسط العاصمة دمشق.
وأضاف الموقع، أن إسرائيل لم تعلق بشكل رسمي على هذا الهجوم المنسوب لها في سوريا، مشيرا إلى أن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، اكتفى بالقول: "لا نعلق على تقارير ينشرها الإعلام الأجنبي".
يشار إلى أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، تقصف بشكل أسبوعي في سوريا، بزعم مهاجمة الأهداف التابعة لإيران هناك، ضمن محاربة التموضع العسكري الإيراني في سوريا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قتيل و3 إصابات في هجوم إسرائيلي جديد على سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.