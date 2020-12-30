للمرة الأولى.. ألمانيا تسجل أكثر من ألف وفاة بكورونا.. وتوقعات بمزيد من الإجراءات الاحترازية

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، تسجيل ألمانيا لأول مرة، أكثر من ألف وفاة جراء فيروس كورونا في يوم واحد، منذ بدء الجائحة.

ورصد المعهد 1129 حالة وفاة، وأكثر من 22 ألف إصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 32107.

كما ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بعد تسجيل 22459 حالة إلى مليون و687185.

وكانت ألمانيا قد سجلت يوم 24 ديسمبر الجاري أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا قبل نحو أسبوعين.

ويأتي معدل الوفيات اليومي المتزايد، في الوقت الذي تعيش فيه ألمانيا إغلاقا قاسيا للمرة الثانية، حيث أُغلقِت معظم المتاجر، إلى جانب الحانات والنوادي والمطاعم، والمدارس، ومن المقرر أن تظل الإجراءات سارية حتى 10 يناير المقبل.

ومن المتوقع أن تناقش الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات المزيد من الإجراءات والقيود في 5 يناير، حسبما قالت صحيفة "دويتشه فيله" الألمانية.