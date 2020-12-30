أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تقديمها للعراق 30 سيارة عسكرية مدرعة.
وقالت السفارة الأمريكية في بيان على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، إن "الولايات المتحدة مُلتزمة بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمنِ العراق وبغداد".
وأضافت أنه تحقيقًا لهذا الهدف، قدّمت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، للجيش العراقي، 30 سيارة مُدرّعة للمساعدة في تأمين المنطقة الدولية "المنطقة الخضراء".
وأشارت إلى أن "هذه السيارات قُدِّمت لفرقة القيادة الخاصة والكائنة في قاعدة الأسد الجوية، وسيستخدمها الجيش العراقي في دورياته".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 30 سيارة مدرعة.. أمريكا تقدم دعما عسكريا للعراق لتأمين المنطقة الخضراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.