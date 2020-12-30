30 سيارة مدرعة.. أمريكا تقدم دعما عسكريا للعراق لتأمين المنطقة الخضراء

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تقديمها للعراق 30 سيارة عسكرية مدرعة.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، إن "الولايات المتحدة مُلتزمة بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمنِ العراق وبغداد".

وأضافت أنه تحقيقًا لهذا الهدف، قدّمت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، للجيش العراقي، 30 سيارة مُدرّعة للمساعدة في تأمين المنطقة الدولية "المنطقة الخضراء".

وأشارت إلى أن "هذه السيارات قُدِّمت لفرقة القيادة الخاصة والكائنة في قاعدة الأسد الجوية، وسيستخدمها الجيش العراقي في دورياته".