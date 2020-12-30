رابط noor results moe gov sa استعلام نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية الجديد 1442

نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق الآن، يمكن لكافة طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية الاستعلام عن النتائج 1442 للفصل الدراسي الأول، هذا بعد أن انتهت فترة الاختبار النهائي عن بُعد عبر منصة مدرستي التعليمية، التي قدمت خدمات تعليمية شاملة بداية من الفصول الافتراضية وحتي ظهور النتيجة للفصل الدراسي الأول وتوفير شهادة الطالب، ونرفق لكم الآن رابط نتائج نظام نور للنتائج مع خطوات مبسطة لتسهيل الشرح في الحصول علي الدرجات.

نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية

يوفر موقع نظام نور النتائج بالسجل المدني فقط للطالب، وذلك كما عهدنا دوماً من وزارة التعليم بعد نهاية الاختبارات النهائية طوال الأعوام الماضية، ومع انتهاء اختبارات الفصل الأول للعام 1442-2021، تم التوجه علي الفور إلي استخدام حساب ولي الأمر، بهدف الحصول علي إشعار الدرجات قبل تفعيل رابط هوية الطالب، والجديد هذا العام أن منصة مدرستي أضافت خدمة الحصول علي النتيجة عن طريق البريد الشخصي.

رابط نتائج نور 1442 الفصل الأول

تمكن كثيراً من طالب وطالبات المملكة من الحصول علي إشعار الدرجات الخاص بهم، ويمكن لكم أيضاً ولهم استخدام رابط نظام نور برقم الهوية فقط 1442 الذي نوفره لكم الآن بالخطوات الآتية:

يجب الدخول إلي الرابط التالي، رابط موقع نور للنتائج.

يقوم المستخدم بكتابة بياناته ’’رقم هوية، رمز التحقق’’.

يمكنكم الاعتماد علي إشعار الدرجات إذا لم يتم تفعيل رابط الهوية.

بالأخير يقوم الطالب، بالضغط علي استعلام.

علمنا خلال الخطوات السابقة كيفية الحصول علي درجات الطالب، ويمكنكم الآن التعرف بالفيديو التوضيحي عن كيفية استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق بكل سهولة.

شرح استعلام نتائج نظام نور 1442

يوضح لنا الفيديو التالي خطوات مبسطة للدخول إلي النظام المركزي لنور، واستخراج كافة الدرجات الخاصة بكم مع تحليلها.

أرفقنا إليكم كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية فقط بدون رقم سري، ومن لدية أيه استفسار يمكنه التواصل بالتعليقات.