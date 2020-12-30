استعلام نتائج الطلاب برقم الهويه نظام نور 1442 المرحلة الابتدائية للطلاب واولياء الأمور

بدأ استعلام نتائج الطلاب برقم الهويه نظام نور 1442 المرحلة الابتدائية وذلك بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور في مختلف أرجاء المملكة العربية بعدما قالت وزارة التعليم السعودية بأنها بصدد نشر النتائج بصورة رسمية عبر موقع نظام نور عبر شبكة الإنترنت خلال الساعات المقبلة، مؤكدة بأن الطالب أو ولي الأمر سيكون بإمكان الاستعلام عن النتائج باستخدام بعض البيانات الأساسية مثل رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني.

استعلام نتائج الطلاب برقم الهويه نظام نور

كشفت مصادر مسؤولة داخل وزارة التعليم السعودية بأن الهدف الحقيقي من وراء نشر نتائج الطلاب برقم الهويه الوطنية عبر شبكة نظام نور الإلكترونية هو التسهيل على جميع الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور الراغبين في معرفة تفاصيل النتيجة فور اعتمادها بصورة نهائية من قبل الجهة الرسمية المسؤولة في وزارة التعليم.

وأوضحت الوزارة في تصريحاته إلى وجود بعض الخطوات التي يتوجب على الطالب وعلى ولي أمره القيام بها من أجل الوصول إلى النتائج في أسرع وقت ممكن، وهي على النحو التالي:

ادخل إلى موقع نظام نور عبر شبكة الإنترنت وقم بتسجيل الدخول.

أكتب اسم المستخدم والرقم السري في الخانة المخصصة لذلك.

اختر خدمة استعلام نتائج الطلاب عبر نظام نور 1442 برقم الهويه.

اكتب المعلومات المطلوبة ثم اضغط على عرض النتيجة.

رابط نظام نور نتائج الطلاب برقم الهويه 1442

تهدف الحكومة السعودية إلى تطوير المنظومة التعليمية داخل المملكة خلال السنوات المقبلة، ولذا فقد قامت وزارة التعليم بتخصيص رابط مباشر عبر شبكة الإنترنت يمكن كل الطلاب وأولياء أمورهم من معرفة نتائج نظام نور بشكل مباشر ودون الحاجة للذهاب إلى المدارس كما كان الحال في السنوات السابقة.

وقد جاء رابط استعلام نتائج الطلاب برقم الهويه عبر شبكة الإنترنت على النحو التالي: “رابط موقع نظام نور“، ويتوجب على الطلاب وأولياء الأمور التأكد من كتابة البيانات الأساسية بشكل صحيح من أجل القيام بعملية استخراج النتائج والشهادات بصورة سليمة وبدون أخطاء تذكر.