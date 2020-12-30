تهم "الاعتداء الجنسي" تحاصر مصمم الأزياء الشهير

يواجه مصمم الأزياء الشهير ألكسندر وانغ تهما تتعلق بارتكابه اعتداءات جنسية بحق عارضات أزياء، وذلك بعد تخديرهن.

ووفق تقرير نشرته مجلة "ومنز وير ديلي"، فقد وصفت عارضات أزياء المصمم البالغ من العمر 37 عاما بـ"المفترس الجنسي".

وادعت بعض العارضات أن وانغ قام بوضع مادة مخدرة في مشروباتهن، ليعتدي عليهنّ لاحقا، حسبما ذكر موقع "إنسايدر".

ورفض المصمم التعليق على هذه الادعاءات التي جاء بعضها من أشخاص لم يكشفوا عن هوياتهم الحقيقية.

وحثّ عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ممن تعاطفوا مع قصص عارضات الأزياء، على مقاطعة العلامة التجارية الخاص بوانغ.

كذلك أصدرت منظمة "موديل ألينس"، الثلاثاء، المدافعة عن العاملين في عالم الموضة، بيانا لدعم ضحايا وانغ جاء فيه: "متضامنون مع الذين وجهوا اتهامات لوانغ بالاعتداء الجنسي. إن افتقار صناعة الأزياء للشفافية والمساءلة يعرض العاملات بها لسوء المعاملة".