عاجل.. زلزال قوى يضرب اليابان

جدة - نرمين السيد - وأفادت هيئة الأرصاد اليابانية - بأن شدة الزلزال الذى وقع على عمق 60 كيلومترًا سجل 4 درجات على مقياس شدة الزلازل اليابانى المكون من 7 درجات فى أجزاء من محافظة إيباراكى شمال شرق العاصمة طوكيو وكذلك فى بعض البلديات فى محافظتى تشيبا وتوتشيجى المجاورتين.
ولم تصدر السلطات حتى الآن أى تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.
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