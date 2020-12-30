بريطانيا تقر استخدام لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا المضاد لكورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات، إن لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا سيقدم أولا للفئات الأكثر عرضة للإصابة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. جدير بالذكر أن الأجهزة البريطانية، كانت قد رصدت سلالة ثانية متحورة من فيروس كورونا لدى مخالطين اثنين لأشخاص قادمين من جنوب إفريقيا.

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