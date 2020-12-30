تركيا تتسلم الشحنة الأولى من لقاح سينوفاك المضاد لكورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "ساى نيوز" العربية، كان من المقرر أن تصل الشحنة الأولى التى تشمل ثلاثة ملايين جرعة، وهى جزء من صفقة لتوريد 50 مليون جرعة، يوم 11 ديسمبر لكنها واجهت عقبات.
وجرى تحميل الشحنة الأولى من اللقاح فى شاحنات من مطار إيسنبوجا الدولى فى أنقرة ونقلها إلى منشآت تخزين تابعة لوزارة الصحة.
وكتب وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة ،على تويتر يقول إن السلطات ستبدأ التطعيم بعد اختبار اللقاح وهو ما قد يستغرق 14 يوما.
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