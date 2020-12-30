وزير الصحة البريطانى: لقاح أكسفورد فعال ضد سلالة كورونا الجديدة

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات البريطانية، قد أقرت استخدام اللقاح الذى طورته جامعة أوكسفورد وشركة أسترازينيكا، المضاد لفيروس كورونا. وقالت السلطات، إن لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا سيقدم أولا للفئات الأكثر عرضة للإصابة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

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