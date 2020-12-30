المرصد السورى: القصف الإسرائيلى دمر مخازن سلاح لحزب الله فى الزبدانى

جدة - نرمين السيد - وكان الجيش الإسرائيلى استهدف وحدة من الدفاعات الجوية للبلاد بغارات جوية شنها فى منطقة النبى هابيل بريف دمشق الغربى. وأكدت وكالة "سانا" السورية، أن الدفاع الجوى السورى تصدى لبعض الصواريخ الإسرائيلية، فيما أسفر القصف عن مقتل شخص وجرح ثلاثة جنود، مع وقوع خسائر مادية.

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