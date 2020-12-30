الجاسوس جوناثان بولارد يصل إلى إسرائيل بعد سجنه 30 عاما في أمريكا

وصل الأمريكي جوناثان بولارد، الذي سجن في الولايات المتحدة في 1985 بعد إدانته بالتجسس لحساب الدولة العبرية، اليوم الأربعاء، إلى إسرائيل حيث يعتبر بطلا، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وبولارد، المحلل السابق في البحرية الأمريكية، يبلغ من العمر اليوم 66 عاما وأمضى حكما بالسجن لمدة 30 عاما لتسليمه وثائق سرية من الولايات المتحدة.

وقد أطلق سراحه في نوفمبر 2015 مع إلزامه بوضع سوار إلكتروني واحترام حظر التجول، خصوصا منعه من مغادرة الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات أخرى على الرغم من الضغوط الإسرائيلية ليتمكن من الرحيل، لكن وزارة العدل الأمريكية رفعت الشهر الماضي هذه الشروط.

وفي 21 نوفمبر أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ”برفع القيود عن جوناثان بولارد“ وعبر عن أمله في أن يصل إلى اسرائيل ”قريبا“.

وذكر بيان أن نتنياهو ”التزم العمل للتوصل إلى إطلاق سراح (بولارد) منذ سنوات“ وعمل ”بلا كلل“ لإعادته إلى إسرائيل.

وكان بولارد – وهو أمريكي يهودي – قد أجرى في منتصف ثمانينيات القرن الماضي اتصالات مع كولونيل إسرائيلي في نيويورك وبدأ في تسليمه أسرارا للولايات المتحدة مقابل عشرات الآلاف من الدولارات، وقد كشف في المجموع آلاف الوثائق الأمريكية.

وبقيت قضية بولارد عثرة في طريق العلاقات بين واشنطن وإسرائيل، ولم يغفر مسؤولون كبار في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) للجاسوس تسليمه مجموعة من المعلومات السرية الدفاعية مقابل المال في أوج الحرب الباردة، إلى الحليف الاستراتيجي الإسرائيلي للولايات المتحدة.

وتفيد وثائق رفعت وكالة الاستخبارات المركزية السرية عنها في 2012، أن بولارد ساعد إسرائيل في 1985 في قصف مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس – وهو هجوم أدى إلى سقوط ستين قتيلا – وفي اغتيال الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية خليل الوزير (أبو جهاد) في تونس في 1988.