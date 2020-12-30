وزير الصحة البريطاني: التطعيم بلقاح أسترازينيكا يجري بجرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعا

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأربعاء، أن التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" يجري بجرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعا.

وقال هانكوك "وافقت الحكومة اليوم توصية وكالة الأدوية البريطانية (MHRA) على السماح باستخدام لقاح كوفيد-19 التابع لجامعة أكسفورد / أسترازينيكا".

وأضاف أن "دائرة الخدمات الصحية الوطنية ستقدم اللقاح بأسرع ما يمكن".

وأوضح أن "لقاح أسترازينيكا الذي وافقت عليه بريطانيا اليوم يوم يوفر طريقا للخروج من الوباء بحلول الربيع، حيث ستتم حماية الملايين من الأشخاص المعرضين للخطر". بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأشار إلى إن "الفترة الزمنية الموصى بين الجرعتين الأولى والثانية وهي 12 أسبوعا من جرعة أسترازينيكا كانت "مفيدة للغاية" لأنها مكنت المزيد من الأشخاص من التحصين بالحقنة الأولى التي توفر مستوى عال من الحماية بمفردها".

وأصبحت بريطانيا، اليوم، أول دولة في العالم توافق على لقاح "أسترازينيكا" لمواجهة كورونا والذي طورته جامعة أكسفورد في الوقت الذي تكافح فيه زيادة كبيرة في أعداد الإصابات في الشتاء مدفوعة بنوع جديد شديد العدوى من الفيروس.