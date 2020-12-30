طريقنا للخروج من الوباء.. أول تعليق لـ بريطانيا بعد ترخيص لقاح أكسفورد

علق وزير الصحة البريطاني مات هانكوك على موافقة السلطات على استخدام لقاح أكسفورد المضاد لفيروس كورونا، مؤكدًا أنه طريق الخروج من الأزمة.

وقال هانكوك، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم، الأربعاء: "من الرائع إنهاء عام 2020 بهذه اللحظة من الأمل.. وهو ترخيص لقاح أكسفورد- استرازينيكا اليوم للاستخدام".

وأضاف: "لقاح كورونا هو طريقنا للخروج من الوباء.. لكن نحن الآن بحاجة إلى الحفاظ على قوتنا لنتغلب على الأزمة معًا".

وكانت بريطانيا أعلنت، اليوم الأربعاء، ترخيص لقاح فيروس كورونا المستجد، والواعد، الذي طورته جامعة أكسفورد مع شركة أسترا زينيكا، للاستخدام في حالات الطوارئ في المملكة المتحدة، مما يمثل خطوة أخرى في المعركة العالمية ضد الوباء.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق التطعيم باللقاح الجديد الأسبوع المقبل، وستتم إضافته إلى لقاح بيونتيك فايرز Pfizer-BioNTech الذي تم إعطاؤه حتى الآن إلى 600 ألف شخص في المملكة المتحدة، وفقًا للإحصاءات الحكومية.

وقالت شركة أسترازينيكا في بيان: "إن الجرعات الأولى من اللقاح تم إطلاقها اليوم الأربعاء حتى تبدأ التطعيمات في وقت مبكر من العام الجديد ( أي بعد أيام)".

وأضافت أنها تهدف إلى توفير ملايين الجرعات في الربع الأول من العام الجديد، كجزء من اتفاقها مع حكومة المملكة المتحدة لتزويدها بما يصل إلى 100 مليون جرعة إجمالًا.